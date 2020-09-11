Завтра 12 сентября в 19:30 по МСК в рамках первого турнира испанской Примеры встретятся «Гранада» и «Атлетик». Аналитики уверены в победе первых, но с одним дополнительным условием.

«Гранада»

Календарь матчей подталкивает «Гранаду» входить в пик своей формы намного раньше, чем это необходимо их соперникам. Буквально к концу следующей недели команде предстоит сыграть первый еврокубковый матч, а также провести две встречи в Лиге Европы и одну в чемпионате.

Именно эти факторы двигают к мысли о том, что «Гранада» должна подойти к матчу с «Атлетиком» в полной боевой готовности.

Коллектив достаточно уверено выступил в рамках предыдущего сезона и Чемпионата Испании, А так же достойно выступил в Лиге Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице.

Между сезонами клуб играл достаточно расслабленно, что сказалось на результатах тренировочных матчей, однако проигрыши «Вальядолиду» и «Бетису» ещё не означает, что «Гранада» потеряла форму.

«Атлетик»

Межсезонье для «Атлетика» сложилось так же не лучшим образом, команда не выиграла ни одной встречи, но в отличие от соперников, клуб не выигрывал уже пять матчей подряд, что говорит об общей подготовленности команды. Прошлый сезон завершился для «Атлетика» так же достаточно плохо, и клуб занял 11 место в турнирной таблице.

Аналитики считают, что у команды в данный период очень странный календарь матчей. Игра Басков во втором туре перенесена и перерыв между первым и вторым матчем сезона составляет более двух недель. Из-за таких разрозненных встреч можно предположить, что «Атлетик» выйдут в пик своей формы к третьему и четвертому турам, но не сейчас.

Ставка

«Гранада» в прошлом сезоне доказала всем, что они не случайно попали в элитный футбольный дивизион Испании. По мнению аналитиков, нас ждёт близкая игра между двумя активными коллективами, но «Гранада» всё равно сыграет лучше. Ставка на победу «Гранады» и в матче будет забито 2 и более голов, коэффициент 3.70.