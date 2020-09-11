В рамках чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту.

Спортсменка, которая представляет на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарию, продемонстрировала результат 1,92 метра, чего хватило, чтобы опередить Кристину Королеву-Полтавец и Анну Чичерову.

Отметим, Ласицкене стала чемпионкой России пятый раз в карьере и четвертый подряд.

В тройном прыжке золото завоевала Екатерина Конева, представляющая Краснодарский и Харабовский края, показала результат 14,74 метра. В тройку призеров также вошли Дарья Нидбайкина и Виктория Прокопенко-Долгачева.

Ранее Мария Ласицкене высказалась о ситуации в российской легкой атлетике и выступила с критикой руководства Минспорта, ОКР и ВФЛА.