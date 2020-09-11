Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свою гибкость.

«Гибкость, у меня хреновая гибкость — на шестерочку. Это я сейчас на карантине себя растянула», — заявила Туктамышева в ролике, размещенном на сайте «Первого канала».

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о своих программах на сезон-2020/21. Фигуристка заявила, что больше работала над короткой программой, поэтому произвольную еще нужно отточить. Елизавета подчеркнула, что в целом довольна началом сезона.

Отметим, в видео «Первого канала» показана тренировка группы фигуристов Алексея Мишина. Там можно увидеть документальные кадры со сборов группы Мишина в Кисловодске, которые прошли в июле 2020 года на базе «Юг Спорт». Большое внимание в ролике уделено работе Алексея Мишина с новым учеником, призером чемпионата мира Михаилом Колядой, который перешел к нему весной 2020 года.