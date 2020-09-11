Игрок центральной позиции в команде Evil Geniuses Эйбед Азэль Abed Юсоп вместе со своим другом Карло Kuku Палад, который долгое время выступал за азиатский коллектив Geek Fam на «тройке» собрали вокруг себя микс Among US для участия в турнире BTS Pro Series Season 3.

К коллективу присоединились легендарные игроки из Fnatic Ньенгнара 23savage Тирамаханон и капитан Ануча Jabz Джиравонг. Несколько дней назад на официальной странице организации Fnatic состоялся анонс, где было озвучено, что саппорт Ануча Jabz Джиравонг покинул ростер. На его место пришёл филиппинский игрок Нико Eyyou Барселон.

Пятым участником стал индонезийский игрок Мэтью Whitemon Филмон. Четыре из пяти игрока являются свободными агентами. Только Abed сидит на скамейке запасных у Evil Geniuses в течение последних нескольких месяцев.

Состав Among Us выглядит следующим образом:

— Ануча Jabz Джиравонг;

— Эйбэд Азэль Abed Юсоп;

— Карло Kuku Палад;

— Ньенгнара 23savage Тирамаханон;

— Мэтью Whitemon Филмон.