Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в съемках рекламы шоколада Lindt.

По сюжету спортсмен должен присутствовать на открытии Дома шоколада Lindt, крупнейшего музея шоколада в Швейцарии, но он ошибается датой и приезжает днем раньше. Шоколатье решает все-таки провести Федереру экскурсию в тайне от других сотрудников.

В одном из эпизодов рекламы между Федерером и шоколатье состоялся забавный разговор.

– Я и сам неплохой теннисист… В чем секрет такого форхэнда? – спросил у теннисиста шоколатье.

– Плохой бэкхенд? – ответил 20-кратный чемпион ТБШ.

Ранее Роджер Федерер поделился планами на ближайшее будущее. По словам спортсмена, он рассматривает возможность выступления на Олимпийских играх в Токио.