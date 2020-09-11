Сегодня, 12 сентября, фигуристы сборной России представят новые короткие программы на сезон-2020/21.

Мужчины-одиночники выйдут на лед в 16:10 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений во дворце «Мегаспорт» покажет Первый канал на своем официальном сайте.

Новые постановки публике покажут Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Роман Савосин и Антон Шулепов.

Лидеры сборной по прошлогодним стартам Дмитрий Алиев и Артур Даниелян из-за травм снялись с прокатов незадолго до начала мероприятия. Алиеву пришлось лететь в Германию из-за того, что у него активизировались боли в спине. Фигурист уже прошел необходимое лечение и вернулся в Санкт-Петербург. Из-за проблем со спиной Алиев пропускал и контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга.