Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, думает ли она о смене гражданства.

По словам Ласицкене, за это время ей приходили очень разные мысли, но нет смысла их озвучивать.

«Сейчас я выиграла чемпионат России, я рада, и говорить пока не о чем. У меня есть разочарование, его много. Сейчас вот так», – сказала Ласицкене, слова которой приводит «Р-Спорт»

Отметим, в рамках чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту. Спортсменка, которая представляет на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарию, продемонстрировала результат 1,92 метра, чего хватило, чтобы опередить Кристину Королеву-Полтавец и Анну Чичерову.