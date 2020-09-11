Российские фигуристы, члены сборной России сегодня, 12 сентября, покажут короткие программы в рамках открытых контрольных прокатов во дворце спорта «Мегаспорт».

На 17:25 по московскому времени запланирован выход на лед спортивных пар.

Свои новые короткие программы публике покажут все пары основной сборной России: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Также ожидается выступление с короткими программами фигуристов, не так давно вышедших из юниоров — Аполлинарии Панфиловой/Дмитрия Рылова и Алины Пепелевой/Романа Плешкова.

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят мероприятие, так как оно не входит в их планы.

Прямую трансляцию прокатов будет осуществлять Первый канал на своем официальном сайте.

На 13 сентября запланированы прокаты произвольных программ во всех четырех видах.