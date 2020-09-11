Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о работе команды на трансферном рынке.

По словам Федуна, у «Спартака» есть три предложения о покупке Самюэля Жиго, Эсекьеля Понсе и Александра Кокорина. Владелец команды выразил надежду, что никто из игроков не уйдет в это трансферное окно.

«Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — сказал Федун, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее в Италии прошла информация о том, что «Рома» рассматривает возможность покупки Кокорина. Также сообщалось, что Жиго может покинуть «Спартак».