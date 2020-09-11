Букмекерские конторы назвали главного фаворита чемпионской гонки в английской премьер-лиге.

Фаворитом чемпионата аналитики считают «Манчестер Сити», победа команды Хосепа Гвардиолы оценивается коэффициентом 1.70. Действующий чемпион, «Ливерпуль», идет на втором месте: защита мерсисайдцами титула оценивается в 3.20.

Маловероятным считают чемпионство лондонского «Челси», который хоть и идет третьим, получил коэффициент 13.00 за победу в АПЛ. Если золото чемпионата Англии возьмет «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 19.00, если победит «Арсенал» — 40.00, «Тоттенхэм» — 50.00.

Напомним, ранее Английская Премьер-Лига (АПЛ) представила календарь матчей на сезон-2020/21.

Первый матч состоится 12 сентября. Действующий чемпион Лиги «Ливерпуль» в стартовом поединке примет «Лидс», «Челси» в гостях сыграет с «Брайтоном».