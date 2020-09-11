Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не звал его обратно в национальную команду.

«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», — сказал Акинфеев, слова которого приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Кроме того Акинфеев ответил на вопрос, о чем он думал, когда отбивал пенальти Яго Аспаса в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Я ни о чем и не думал. На протяжении всей карьеры во время пенальти одна мысль: будет гол или нет, забьет или не забьет. Как я готовился к пенальти? Черчесов показал, кто куда бьет, это нормальная практика в мире», — добавил футболист.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия обыграла Испанию в серии пенальти благодаря сэйву Акинфеева и вышла в четвертьфинал, где так же по пенальти уступила хорватам.