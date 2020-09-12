Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжится тремя матчами. Сегодня, 12 сентября, ЦСКА встретится с «Амуром», «Барыс» — с московским «Динамо», а «Сибирь» — с «Куньлунем».

«Армейцы» сыграют с «Амуром» на выезде, встреча в Хабаровске начнется в 10:00 по московскому времени. Хабаровчане в этом сезоне еще не выиграли ни одного матча, проиграв в четырех поединках подряд. ЦСКА стартовал с поражения, затем одержал три победы.

«Сибирь» и «Куньлунь» начнут встречу в Новосибирске в 13:30 мск. Обе команды идут в аутсайдерах, проиграв по четыре матча в новом сезоне.

Без побед пока идет и московское «Динамо», которое уступило в трех встречах. На выезде столичная команда сыграет с «Барысом», встреча начнется в 14:00. У казахстанского клуба в активе две победы при двух поражениях.