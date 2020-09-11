Петербургская спортсменка Наталья Воробьева не выступит на чемпионате России по вольной борьбе, который состоится в Казани.

Пока неизвестно, почему олимпийская чемпионка Лондона-2012 пропускает соревнования. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что на данный момент спортсменка тренируется по индивидуальной программе.

Следующим крупным стартом для борцов основной сборной России должен стать Чемпионат мира, который пройдет в середине декабря в Сербии.

Напомним, в активе Воробьевой две олимпийские награды: золото Лондона-2012 в категории до 72 кг и серебро Рио-де-Жанейро 2016 в категории до 69 кг.