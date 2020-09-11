Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал Сергея Харитонова в преддверии поединка Харитонова с Дэнни Уильямсом по правилам бокса.

«Все знают о том, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нем бойца, это, скорее, мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет из себя ничего», — сказал Емельяненко, слова которого приводит «Все про спорт».

Боец уверен, что Харитонов не протянет больше раунда, потому что выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать.

Отметим, 40-летний Харитонов дебютирует в боксе. 47-летний Уильямс в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.