Турнир претендентов на мировую шахматную корону возобновится 1 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Международную шахматную федерацию.

Турнир проходил в Екатеринбурге в марте нынешнего года, но не был доигран из-за ситуации с коронавирусом.

На случай форс-мажора резервным городом для проведения соревнований был выбран грузинский Тбилиси. В чемпионате принимают участие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, среди которых сразу три россиянина — Ян Непомнящий, Александр Грищук и петербуржец Кирилл Алексеенко.

После первой половины соревнований, включавшей в себя семь туров, первое место делили Непомнящий и Вашье-Ланграф. Победитель этого турнира, вероятно, уже в следующем году встретится с Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.