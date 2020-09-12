В субботу, 12 сентября, российская Премьер-Лига возобновляется после паузы на матчи национальных команд. Сегодня будут сыграны три встречи: «Тамбов» примет «Уфу», «Урал» — «Химки», а «Сочи» на выезде сыграют с «Ахматом».

Матч «Тамбов» — «Уфа» будет проходить в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 13:45 по московскому времени. На данный момент «Уфа» и «Тамбов» идут на 13-й и 14-й строчках турнирной таблицы, набрав 5 и 4 очков соответственно.

«Урал» и «Химки» сыграют в Екатеринбурге на одноименной арене, начало встречи запланировано на 16:30 мск. Хозяева идут на 11-м месте с 6 набранными баллами, «Химки» — предпоследние с 3 очками.

Матч «Ахмат» — «Сочи» будет проходить в Грозном и начнется в 19:00 мск. Сейчас «Сочи» идет в тройке лидеров, уступая лишь «Спартаку» и «Зениту». «Ахмат» занимает седьмое место.