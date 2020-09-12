В субботу, 12 сентября, стартует новый сезон Английской премьер-лиги. Открывать чемпионат будут четыре встречи.

Первыми на поле появятся «Фулхэм» и лондонский «Арсенал», их игра начнется в 14:30 по московскому времени и пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

В 17:00 мск «Кристал Пэлас» на своей арене «Селхерст Парк» в Лондоне примет «Саутгемптон».

В 19:30 мск первую встречу сезона проведет действующий чемпион Англии «Ливерпуль», он встретится с «Лидс Юнайтед» на «Энфилде».

«Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюксал Юнайтед» начнут матч в 22:00, он будет проходить в Лондоне на стадионе «Олимпийский».