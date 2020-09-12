В Москве стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 12 сентября, в 15:00 на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоится ритмический танец.

С мероприятия по причине травм снялись ведущие пары страны Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

В их отсутствие состав участников будет выглядеть следующим образом: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Напомним, в прошлом сезоне Егор Базин выступал с Софьей Евдокимовой, а Елизавета Худайбердиева — с Андреем Филатовым.