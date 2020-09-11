Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как команда отреагировала на отъезд главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Зенита» (0:4).

По словам Акинфеева, в перерыве того матча не было понятно, что Гончаренко собирается уехать.

«Не знаю, кому там в перерыве это было понятно. У меня был свой план — чтобы нам восемь не забили. Нет, в перерыве никто не знал, мы после игры уже поняли», — сказал голкипер в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.

Акинфеев добавил, что прощания с тренером не было, так как он был опустошен и раздавлен. Весь тренерский штаб остался, и на следующий день команда узнала, что проводить тренировку будет Сергей Овчинников.

«Восприняли так, будто он никуда не уезжал. Я так говорю не потому, что хочу кого-то прикрыть или сгладить какие-то углы. Так случилось. Не нужно внутри коллектива это копать. Нам нужно идти дальше, и мы дальше идём», — подчеркнул Акинфеев.