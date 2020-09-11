В эту среду компания Microsoft рассказала о точной дате выхода Xbox Series X, новая консоль должна выйти через два месяца 10 ноября со стоимостью в 499 долларов. Младшая же версия выйдет в этот же день и будет стоить 299 долларов.

По данным инсайдеров эти новости вызвали большое удивление у Sony и теперь они хотят снизить стоимость своего нового продукта PlayStation 5, чтобы не выпасть из мира конкуренции новых консолей. Об этом сообщило издание Gamereactor со ссылкой на собственные источники.

В новости сообщается, что Sony планировали продавать PS 5 по более высокой цене, версия без дисковода должна была стоить 499 долларов, а полноценная версия — 550 долларов и более.

Источник Gamereactor сообщает, что после анонса Xbox Series X Sony решили переосмыслить ценообразование консоли и снизить цену за цифровую версию без дисковода до 399 долларов, что практически на 20% меньше планируемой цены. Однако даже эта стоимость на 100 долларов больше, чем младшая версия Xbox Series X.