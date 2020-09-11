Хорватский полузащитник итальянского «Кальяри» Марко Рог мог стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, российский клуб запрашивал информацию по 25-летнему хорвату. Отмечается, итальянская сторона запросила 25 миллионов евро, что сразу заблокировало дальнейшие переговоры, так как по оценке россиян эта цена не соответствует рыночной.

Отметим, «Кальяри» выкупил права на Рога у «Наполи» за 13 миллионов евро после годичной аренды.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Зенит» обратил внимание на игрока «Бетиса» Набиля Фекира, но генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эти слухи. По словам Медведева, он даже не хотел бы тратить свое время на комментирование таких публикаций.