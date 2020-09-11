На автодроме «Муджелло» завершилась вторая свободная практика Гран-при Тосканы. По её результатам лучшим стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал пятнадцатым, его напарник Пьер Гасли показал восьмой результат.

Напомним, первую тренировку, которая также состоялась сегодня, 11 сентября, тоже выиграл Боттас, вторым был Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

Третья практика и квалификация состоятся в субботу, гонка — в воскресенье.