Российская биатлонистка Лариса Куклина получила травму во время лыжероллерной тренировки в Тюмени.

В историях своего «Инстаграма» Куклина показала, как едет в травмпункт с перевязанной ногой. «Что-то случилось. Не переживайте, со мной все хорошо», – написала Лариса.

Также Куклина показала, как ей накладывают швы.

«Неприятная процедура, конечно. Особенно слышать, как кожа скрипит», — написала спортсменка.

Напомним, женская сборная России сейчас готовится в Тюмени на базе «Жемчужина Сибири», где в конце сентября состоится чемпионат России по летнему биатлону. Соревнования с участием членов сборной России пройдут с 19 по 22 сентября.