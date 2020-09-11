Спортивный директор Winstrike Андрей kimi Квасневский высказал своё мнение на счёт системы турниров по Dota 2, которая сложилась в результате работы турнирных операторов и команд. В своём личном аккаунте в твиттере Андрей заметил, что без медийной составляющей команда, скорее всего, не получит прямое приглашение на турнир.

«Если честно, очень разочарован нынешней турнирной экосистемой в @DOTA2 Если у вашей команды нет медийной силы, то и инвайт на турнир вы не получите. Квалификации делать никто не намерен, всё строго по инвайтам. Как-то всё очень печально 🙁 », — резюмировал kimi.

Раннее с такой проблемой сталкивалось много команд и игроков, не попадавших на турниры в онлайне долгое время. Несмотря на свои отличные результаты, FlyToMoon, во главе с Iceberg, так часто не были в списке приглашённых команд даже после выигрыша крупных ивентов.

Ближайшим анонсированным турниром с прямыми инвайтами и закрытыми квалификациями стал OGA Dota PIT Season 3, куда были приглашены FlyToMoon и VP.Prodigy. Других команд из СНГ-региона нет.