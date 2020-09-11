«Лучшее интервью – это молчание»: Мишин посоветовал Коляде не общаться с прессой

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что посоветовал своему ученику Михаилу Коляде пока воздержаться от интервью.
«Миша очень хорош с точки зрения решения сложных хореографических задач. Вот это я вам скажу, а больше – мы с ним договорились: Миша, пока давай помолчим. Если тебя попросят дать интервью, скажи, что самое лучшее интервью – это молчание», — сказал Мишин в ролике Первого канала.
Коляда присоединился к группе Алексея Мишина нынешней весной, ранее на протяжении всей карьеры он тренировался у Валентины Чеботаревой.
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