Половина сыгранных матчей в групповой стадии ESL Pro League Season 12 для обеих команд завершились, но только для Spirit — на хорошей ноте.

Ход игры шёл по предсказуемому сценарию, и каждая команда забрала свой пик, Spirit обыграли своих соперников на Nuke со счётом 16-8, а NiP выиграли «драконов» на Mirage практически с тем же преимуществом. Первая половина десайдера Overpass была равна, но после смены сторон Spirit взяли отличную серию из пяти раундов подряд и забрали встречу в свою пользу.

Лучшими игроками матча оказались 23-летний Артём iDISBALANCE Егоров, отыгравший на рейтинг 1.35 и KD 72-49 и Николай mir Битюков с рейтингом 1.34 и KD 60-48.

Предыдущая встреча этих двух коллективов в рамках прошлого сезона ESL Pro League Season 12 завершилась победой NiP со счётом 2-0.

Теперь Spirit имеют 2 победы и 2 поражения в турнирной таблице, а NiP довольствуются тремя очками и предпоследним местом. Хуже них на турнире выступают только FaZe, имея в своём арсенале 0 побед и 3 поражения.