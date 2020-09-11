Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда при прилете в Саранск на матч седьмого тура РПЛ с «Тамбовом».

«Должны были сесть в автобус, поехать в отель — ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на ковид. Почему ее нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фото из аэропорта.

Напомним, завтра, 12 сентября, «Тамбов» и «Уфа» должны сыграть в матче седьмого тура, игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.

На данный момент «Уфа» идет на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 5 очков. «Тамбов» занимает 14-е место, имея на балл меньше.