Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на контрольных прокатах в Москве, так как это не входит в их планы.

«В индивидуальных планах ребят прокатов нет, так как им предстоит три старта за один месяц. Это первый и второй этапы Кубка России, а также Skate America. У Жени с Володей все нормально, готовимся в Москве к первому этапу Кубка в Сызрани», — сказал Траньков, слова которого приводит РИА «Новости».

Траньков пояснил, что Тарасова и Морозов выступят на американском этапе Гран-при, потому что тренируются в этой стране на постоянной основе. На этапы Кубка России они приедут, так как они являются отборочными на чемпионат страны.

Напомним, Тарасова и Морозовы намерены принять участи в этапах Кубка России в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября).