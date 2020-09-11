Двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов оставят прошлогоднюю короткую программу «Болеро» на сезон-2020/21.

Об этом сообщил один из тренеров пары Максим Траньков, слова которого приводит РИА «Новости».

«Ребята будут выступать с прошлогодней короткой программой», — сказал Траньков по телефону.

Напомним, Тарасова и Морозов пропустят контрольные прокаты сборной России, которые состоятся 12 и 13 сентября в Москве. По словам Транькова, мероприятие не входит в планы фигуристов, так как вскоре им придет выступить на трех соревнованиях за месяц.

Спортсмены примут участие в этапе Гран-при в США, а также в двух этапах Кубка России — в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября).