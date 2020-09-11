Первый канал в прямом эфире покажет полуфинальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом.

Игра будет проходить в ночь с 11 на 12 сентября и начнется не ранее 01:00 по московскому времени. Как сообщает журналист Василий Конов, если Медведев выйдет в финал, то итоговый матч также будет включен в эфирную сетку Первого канала.

Ранее в четвертьфинале Медведев выбил из борьбы своего соотечественника Андрея Рублева. До этого он поочередно обыграл Фрэнсиса Тиафо, Джеффри-Джона Волфа, Кристофера О’Коннела и Федерико Дельбониса. Все свои матчи Даниил завершил в трех партиях.

Тим на пути к полуфиналу оказался сильнее Алекса Де Минаура, Феликса Оже-Альяссима, Марина Чилича, Сумита Нагала и Хауме Муньяра.