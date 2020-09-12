На автодроме «Муджелло» продолжается Гран-при Тосканы в рамках Формулы-1. Сегодня, 12 сентября, состоится третья свободная практика, а также квалификация.

Третья тренировка стартует в 13:00 по московскому времени, квалификация — в 16:00. По ее результатам определятся позиции пилотов на стартовой решетке.

Днем ранее, в пятницу, состоялись две сессии свободных заездов, оба раза лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В первой тренировке в топ-3 также оказались Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, во второй — Льюис Хэмилтон и Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» финишировал сначала с седьмым результатом, затем — с 15-м.