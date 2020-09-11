На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и ярославским «Локомотивом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева ведут в счете — 2:0.

Автором первой шайбы стал Андрей Кузьменко, реализовавший большинство на четвертой минуте. В роли его ассистентов выступили Миро Аалтонен и Игорь Ожиганов. Спустя четыре минуты преимущество армейцев удвоил Антон Бурдасов, получивший передачу от Линдена Вея.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно по ссылке.

Напомним, СКА в трех предыдущих матчах одержал две победы, одну игру армейцы проиграли в овертайме. «Локомотив» не потерял ни одного очка в трех встречах.