Петербургский «Зенит» арендовал левого защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко. Футболист будет выступать в составе «Зенита-2».

«Футбольный клуб «Зенит» договорился с ФК «Туапсе» об аренде защитника Валентина Солодаренко до конца сезона!» — гласит сообщение пресс-службы «Зенита-2» в «Твиттере».

19-летний Солодаренко является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне защитник отыграл два матча в ПФЛ и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения полузащитника «Кальяри» и сборной Хрватии Марко Рогу. «Кальяри» потребовал 25 миллионов евро за футболиста, но в Петербурге эту стоимость посчитали завышенной.