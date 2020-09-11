Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итог первых тренировок на Гран-при Тосканы. По словам гонщика, он ожидает прогресса болида.

«Сегодня всё было нормально. Мы на новой трассе, и это определённо классная трасса, здесь весело управлять машиной. Мы смогли многое узнать и проехали хорошее количество кругов, пытаясь обнаружить, что здесь лучше для хорошего баланса машины, чтобы иметь в ней уверенность», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба «Альфа Таури».

По мнению гонщика, у него еще есть некоторое пространство для прогресса к субботе. Он пообещал сделать все возможное, чтобы эта задача была решена.

Напомним, в первой свободной практике Даниил показал седьмое время, во второй стал пятнадцатым. Третья тренировка и квалификация состоятся завтра, 12 сентября, гонка пройдет в воскресенье.