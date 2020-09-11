Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, поменяли обе программы к новому сезону.

Как сообщает Lequipe, ритмический танец будет поставлен под саундтрек к кинофильму «Артист» (The Artist). Тема произвольного танца пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон не выступят на турнире «Masters de Patinage», который пройдет в начале октября во Франции. Причиной отказа от турнира стал двухнедельный карантин, который фигуристам необходимо будет пройти по возвращении из Канады.

По этой же причине от турнира отказалась представительница одиночного катания Мэй Беренис Мейте, ей необходимо будет отсидеть 2 недели в изоляции по возвращении из США.