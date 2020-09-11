Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде. В финале они встречались с американкой Николь Меличар и китаянкой Ифан Сюй. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Звонарева и Зигемунд три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и взяли три гейма на подаче соперниц. Меличар и Сюй также сделали три эйса, три раза ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт.

Напомним, в ночь с 11 на 12 сентября состоится матч с участием россиянина Даниила Медведева: в полуфинале он встретится с австрийцем Домиником Тимом.