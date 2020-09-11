Петербургский «Зенит» связался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «Твиттере», итальянский клуб оценивает игрока в 35 миллионов евро. Сам аргентинец хотел бы дождаться предложения со стороны «Наполи» или «Ювентуса».

Аргентинский игрок хотел бы дождаться предложения «Ювентуса» или «Наполи». «Удинезе» оценивает полузащитника в € 35 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения полузащитника «Кальяри» и сборной Хрватии Марко Рогу. «Кальяри» потребовал 25 миллионов евро за футболиста, но в Петербурге эту стоимость посчитали завышенной.

Также СМИ писали, что сине-бело-голубые не смогли договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключили своё внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».