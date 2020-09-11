Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением о том, что Алина Загитова продолжает получать деньги как член сборной России, хотя не выступает на соревнованиях.

«Вспомните остальных фигуристов, которые пытались закончить карьеру. Они достаточно долго держали за собой место в сборной. Почему Алина не имеет на это право? Может у Алины будет по-другому», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Она отметила, что стоит дать Загитовой возможность соревноваться, если она захочет вернуться на лед. Бутырская подчеркнула, что Алина заслужила время на раздумье. По мнению экс-спортсменки, Загитова в скором времени определится с решением по поводу своего будущего.

«Алина сделала столько для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег», — сказала Бутырская.