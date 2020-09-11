Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила уверенность в том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет соревноваться в сезоне-2020/21.

«Алина сама знает, что делать, а шанс вернуться всегда есть. Понятно, что этот сезон она пропустит. Это уже очевидно. Сезон начинают с контрольных прокатов, потом этапы Гран-при, чемпионат России, чемпионаты Европы и мира», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Напомним, ранее Загитова объявила, что не выступит на контрольных прокатах сборной России, так как хочет сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

В декабре прошлого года Алина объявила о приостановке карьеры, но продолжала тренироваться. В соревнованиях с того момента она не участвовала.