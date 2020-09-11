На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и ярославским «Локомотивом». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева одержали победу со счетом 4:1.

Автором первой шайбы стал Андрей Кузьменко, реализовавший большинство на четвертой минуте. В роли его ассистентов выступили Миро Аалтонен и Игорь Ожиганов. Спустя четыре минуты преимущество армейцев удвоил Антон Бурдасов, получивший передачу от Линдена Вея.

Во втором игровом отрезке Лукас Бенгтссон довел счет до разгромного, ему ассистировали Артем Швец-Роговой и Антон Белов. Гости ответили одной заброшенной шайбой, автором которой стал Денис Алексеев. В эпизоде приняли участие Рушан Рафиков и Александр Дарьин.

В третьей двадцатиминутке Никита Черепанов еще сократил отставание «Локомотива», Андре Петерссон и Владимир Ткачев. Но за 20 секунд до финальной сирены армейцы отправили шайбу в пустые ворота гостей, установив окончательный счет.