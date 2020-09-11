Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Рому».

«Я не уверен, что Кокорин будет играть в «Роме». Это топовый клуб Италии, это даже не «Спартак», там своих местных пацанов навалом. Не могу сказать с большой уверенностью, что он выдержит там конкуренцию», — сказал Гаврилов, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что даже если Кокорин сможет договориться с «Ромой» на два-три года контракта, то нахождение в клубе может стать для него проблематичным.

«Он будет получать деньги, но в спортивном плане он сможет всё потерять. Для футболиста очень плохо терять целый год», — сказал Гаврилов.

Напомним, Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно. До этого он выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».