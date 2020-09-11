Полузащитник «Интера» Матиас Весино может сменить клуб в ближайшее время, сообщает FC Inter News.

Миланский клуб выставил уругвайского хавбека на продажу. Агенту футболиста предложили его «Зениту», однако вероятность сделки невелика. «Сине-бело-голубые» хотят подыскать полузащитника с более атакующими характеристиками. Сам Весино тоже не считает вариант с Россией приоритетным: он хотел бы продолжить карьеру в Англии или Испании.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения полузащитника «Кальяри» и сборной Хрватии Марко Рогу. «Кальяри» потребовал 25 миллионов евро за футболиста, но в Петербурге эту стоимость посчитали завышенной.

Также СМИ писали, что сине-бело-голубые не смогли договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключили своё внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».