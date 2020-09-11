Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, сообщил, что его партнёрша в межсезонье переболела коронавирусом.

««К сожалению, после сбора в Новогорске Тиффани заразилась COVID-19, она была вынуждена изолироваться дома на протяжении более двух недель. Переболела без тяжёлых осложнений, но подготовка к прокатам была очень скомкана», — сказал Гурейро, слова которого приводит РИА «Новости».

Фигурист добавил, что они с Тиффани все равно показали свои программы специалистам и получили хорошие отзывы. Он выразил надежду, что им удастся порадовать зрителей на контрольных прокатах.

Напомним, контрольные прокаты состоятся в Москве 12 и 13 сентября, они будут проходить во дворце спорта «Мегаспорт». Ритмический танец начнется в 15:00 мск.