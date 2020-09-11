Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в парном катании с Дмитрием Рыловым, сообщила, что дуэт пропустит контрольные прокаты.

На своей странице в «Инстаграме» Панфилова написала, что они с партнером снимаются с мероприятия по состоянию здоровья.

«Моему партнеру Дмитрию была сделана срочная операция по удалению кисты и будет сделала в скором времени по удалению миндалин, которые и дали осложнения в виде кисты», — написала Панфилова.

Напомним, в этом сезоне Панфилова и Рылов выходят на взрослый уровень.

Контрольные прокаты будут проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт» 12 и 13 сентября.