Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов испытывают сложности с подготовкой произвольной программы.

«Есть небольшие сложности с готовностью произвольной программы. Было решение ее поменять, ввиду сложностей с переездом и прочим сделать это получилось довольно поздно. В экстренном порядке ее накатываем, и еще, конечно, в ней будут изменения, поэтому мы пока даже не озвучиваем музыку к ней, еще не все устаканилось», — сказал Траньков, слова которого приводит ТАСС.

Экс-спортсмен добавил, что речь не идет о возврате прошлогодней программы, однако в новой постановке есть разные варианты и последовательности элементов, музыкального сопровождения. Траньков также отметил, что короткая программа останется прежней — «Болеро».

Напомним, Тарасова и Морозов отказались от участия в контрольных прокатах сборной России.