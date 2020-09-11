СКА обыграл «Локомотив», Тарасова и Морозов пропустят контрольные прокаты — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

СКА нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

СКА на своей арене в Санкт-Петербурге обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2. В составе победителей по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов. У «Локомотива» отличились Никита Черепанов и Денис Алексеев.

Тарасова и Морозов снялись с контрольных прокатов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, пропустят контрольные прокаты сборной. Как сообщил Максим Траньков, мероприятие не входит в планы фигуристов, так как осенью им предстоит стартовать трижды за месяц.

Звонарева и Зигемунд выиграли US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде. В финале они встречались с американкой Николь Меличар и китаянкой Ифан Сюй. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

Куклина получила травму ноги

Российская биатлонистка Лариса Куклина получила травму во время лыжероллерной тренировки в Тюмени. В историях своего «Инстаграма» Куклина показала, как едет в травмпункт с перевязанной ногой. «Что-то случилось. Не переживайте, со мной все хорошо», – написала Лариса. Также Куклина показала, как ей накладывают швы.

Иванович близок к переходу в «Вест Бромвич»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович станет футболистом английского «Вест Бромвича». Об этом сообщил главный тренер команды Славен Билич. По словам Билича, Иванович стал бы отличным дополнением к его команде, серб добился всего.