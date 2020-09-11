Российский фигурист Сергей Воронов завершил любительскую карьеру.

32-летний Воронов объявил о своём решении в инстаграме. Он написал, что его путь на льду как спортсмена завершен и добавил, что пришло время двигаться дальше. Также Сергей поблагодарил болельщиков на трех языках – русском, английском и японском.

Напомним, Воронов становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы – в те годы он работал в группе Этери Тутберидзе. Также фигурист выигрывал бронзу командного чемпионата мира и серебро Универсиады. В 2008 и 2009 годах Сергей становился чемпионом России. В последние сезоны Воронов тренировался в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.