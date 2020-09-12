В Нью-Йорке прошел полуфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором встречались российский теннисист Даниил Медведев и австриец Доминик Тим. Поединок закончился победой Тима со счётом 6:2, 7:6, 7:6. Во второй и третьей партии Медведев дважды подавал на сет, но проигрывал свою подачу.

Матч продолжался два часа 56 минуты. За это время Медведев сделал двенадцать эйсов, совершил четыре двойные ошибки и выиграл 112 очков. Тим выполнил две подачи навылет, три двойные ошибки и выиграл 127 очков.

В финале австриец сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского теннисиста Пабло Карреньо-Бусту.

Это будет дебютный финал US Open в карьере Доминика Тима. В начале года он играл в финале Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.