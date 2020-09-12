Российский теннисист Даниил Медведев выложил в твиттере пост по итогам своей неудачи в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде с Домиником Тимом.

Медведев написал, что разочарован, поскольку в двух сетах вел с брейком. Однако отдает должное Тиму.

«Спасибо US Open за эти три недели. В следующем году увидимся. Надеюсь, с обожающей меня шумной толпой», — написал Медведев. «Я вернусь», — отметил он в еще одном посте.

Напомним, что в прошлом году Даниил Медведев дошел до финала, где в решающем матче Открытого чемпионата США 2019 года уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Отметим, что обыгравший Медведева Доминик Тим стал первым представителем Австрии, кто сумел выйти в финал US Open.