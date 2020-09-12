В Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорком» и «Тампа-Бэй». Матч завершился победой «Айлендерс» со счётом 5:3.

Будущие победители открыли счёт на 14-й минуте матча — отличился Кэл Клаттербак, но через три минуты счёт сравнял российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв с передачи Янни Гурда.

Во втором периоде «Айлендерс» снова сумели выйти вперёд, после чего укрепили своё преимущество — забивали Адам Пелеч и Энтони Бовиллье. В начале третьего периода россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров ассистировали Ондржею Палату, а затем Тайлер Джонсон сравнял счёт 3:3.

«Айлендерс» вырвал победу на 57-й минуте — отличился Брок Нельсон. В конце матча в пустые ворота «Тампы» забил Жан-Габриэль Пажо.

Счёт в серии сократился и стал 2-1 в пользу «Тампы».